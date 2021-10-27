У Манчестер Юнайтед поставили ультиматум Сульшеру

Джерело - espreso.tv.
Норвежець Уле-Гуннар Сульшер буде звільнений з посади головного тренера Манчестер Юнайтед у разі невдачі у трьох наступних матчах англійського клубу.
Про це повідомляє The Telegraph.
Джерела видання стверджують, що заміна Сульшера на посаді головного тренера МЮ є неминучою. Однак, якщо результати команди продовжать погіршуватися й надалі, норвежця звільнять негайно.
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Визначальними стануть три наступних матчі - з Тоттенгемом та Манчестер Сіті в чемпіонаті Англії та італійською Аталантою у Лізі чемпіонів.
Зазначається, що Манчестер Юнайтед уже розпочав шукати заміну норвежцю, а затримка з його звільненням пов'язана з бажанням витратити більше часу на переговори з кандидатами на посаду нового головного тренера.