Ікарді може перебратися до АПЛ

Джерело - Чемпiон.

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді може залишити паризьку команду під час трансферного зимового вікна. У послугах аргентинського форварда зацікавлений Челсі.

Про це повідомляє ESPN.

"Сині" хочуть посилити атакувальну лінію, щоб зменшити навантаження на бельгійця Ромелу Лукаку.

За інформацією джерела, Ікарді готовий розглянути пропозицію Челсі. Аргентинець незадоволений кількістю ігрового часу в ПСЖ і має намір залишити парижан уже цієї зими.

Чинний контракт 28-річного аргентинця із ПСЖ розрахований до літа 2024 року. У поточному сезоні гравець взяв участь у дев'яти матчах Ліги 1 та забив три голи.