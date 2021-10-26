Джерело - Чемпіон.
Кельн та Баєр не визначили сильнішого у 9 турі німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
9 тур, 24 жовтня
Голи: 0:1 - 15 Шик, 0:2 - 17 Бельярабі, 1:2 - 63 Модест, 2:2 - 82 Модест
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Джерело - Чемпіон.
Кельн та Баєр не визначили сильнішого у 9 турі німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
9 тур, 24 жовтня
Голи: 0:1 - 15 Шик, 0:2 - 17 Бельярабі, 1:2 - 63 Модест, 2:2 - 82 Модест