Модест приніс нічию своїй команді

Джерело - Чемпіон.

Кельн та Баєр не визначили сильнішого у 9 турі німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

9 тур, 24 жовтня

Кельн - Баєр 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Шик, 0:2 - 17 Бельярабі, 1:2 - 63 Модест, 2:2 - 82 Модест