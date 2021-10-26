У Манчестер Юнайтед залишився один кандидат на заміну Сульшера

Джерело - ESPN.
Колишній головний тренер Челсі та Ювентуса Антоніо Конте може змінити Оле-Гуннера Сульшера у Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє ESPN.
У МЮ не дуже хотіли звертатися до кандидатури італійця, оскільки він відомий своїм різким характером. Однак у клубі усвідомлюють, що Конте – найкращий варіант із доступних.
Актуально: Зідан відмовився очолити Манчестер Юнайтед
Якщо Сульшера звільнять, то МЮ звернеться до Конте. 52-річному фахівцю робота в клубі цікава, він готовий очолити команду
Нагадаємо, Конте очолить Манчестер Юнайтед за однієї умови.