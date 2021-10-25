Зідан відмовився очолити Манчестер Юнайтед

Екстренер Реала Зінедін Зідан не планує працювати в Манчестер Юнайтед у разі відставки Уле Гуннара Сульшера.

Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

Французький фахівець не має наміру очолювати будь-якої клуб найближчим часом, він хоче відпочити від роботи. З цієї причини Зідан навіть не стане розглядати варіант з роботою в Манчестер Юнайтед.

Лише дві пропозиції можуть похитнути плани Зідана - ПСЖ і збірна Франції. Якщо Маурісіо Почеттіно покине ПСЖ, Зінедін розгляне можливість роботи в клубі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може звільнити Сульшера до матчу з Тоттенгемом.