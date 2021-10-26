Чемпіонат Європи-2012 з футболу могли провести лише у двох українських містах.

Про це заявив президент Металіста Олександр Ярославський.

"Чи пам'ятають Металіст в УЄФА? Звісно про проєкт Металіст знають. Я свої 300 млн вклав перед Євро-2012. Ви пам'ятаєте який тоді був скандал. І Дніпро, і Львів не був готовий і фактично хотіли забрати два міста в України. Хотіли залишити Донецьк та Київ.

Було два резервні міста - Одеса та Харків. Основне місто - Дніпро, але він не був готовий. І скандал був сильний, поки я не взявся та не витягнув Євро для України у чотирьох містах. Тому УЄФА звісно знає про Металіст.

Джонсон просто запитав мене про футбол на Вемблі. Я йому сказав про Металіст і він з цікавістю слухав", - зазначив Ярославський.