Півзахисник Младен Бартулович у майбутньому як мінімум стане спортивним директором клубу Інгулець.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк у дебютному випуску підкаста Пряма червона Фоззі і Миколи Василькова.

"Я думаю, що його [Младен Бартулович - прим.] майбутнє буде пов'язане з Інгульцем, він у мене буде мінімум спортивним директором.

Я вважаю, що він буде в Інгульці після закінчення футбольної кар'єри. Те саме буде з Лупашком і Шустом. Вони всі увійдуть хто в тренерський склад, хто в аналітику, а хто піде...", - зазначив Поворознюк.