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Модрич про Золотий м'яч: Сподіваюся Бензема переможе

Сьогодні 10:52 153 0
Раніше визначилася дата вручення Золотого м'яча
Модрич про Золотий м'яч: Сподіваюся Бензема переможе
#Бензема, #Реал, #Модрич, #Золотий м'яч

Джерело - Marca.

Нападник Реала Карім Бензема має шанси на перемогу в голосуванні від France Football за звання найкращого гравця світу.

Про це заявив володар Золотого М'яча 2018-го року Лука Модрич.

"Подивимося, є кілька кандидатів. Бензема - один з них, і я сподіваюся, що він виграє. Він цього заслуговує через те, як він грав цього року. Він завжди виступав на вищому рівні, взяв трофей зі збірною Франції, що теж важливо. Він точно один з претендентів. Сподіваюся, Карім виграє ", - сказав Модрич

Раніше визначилася дата вручення Золотого м'яча.

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