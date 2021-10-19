Нападник Реала Карім Бензема має шанси на перемогу в голосуванні від France Football за звання найкращого гравця світу.

Про це заявив володар Золотого М'яча 2018-го року Лука Модрич.

"Подивимося, є кілька кандидатів. Бензема - один з них, і я сподіваюся, що він виграє. Він цього заслуговує через те, як він грав цього року. Він завжди виступав на вищому рівні, взяв трофей зі збірною Франції, що теж важливо. Він точно один з претендентів. Сподіваюся, Карім виграє ", - сказав Модрич