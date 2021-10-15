Відхід Ліонеля Мессі з Барселони стала великою проблемою для каталонців.

Про це заявив колишній президент клубу Жозеп Бартомеу.

"У Кумана тепер немає Лео Мессі. Як президент я не хотів, щоб Мессі йшов, і робив усе можливе, докладав усіх зусиль, щоб Лео не покинув Барсу. Мессі вважав, що і для нього, і для Барси буде добре, якщо він залишиться. Цього літа його відпустили, і мені це здається поганим рішенням. Без Лео в грі потрібно багато чого змінювати", - сказав Бартомеу.