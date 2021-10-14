Кополовець: Геї - це хворі люди. Тут я притримуюся позиції Лукашенка

Колишній спортивний директор Минаю Михайло Кополовець негативно ставиться до геїв.

Про це заявив сам ексгравець

"Про що зазвичай говорять чоловіки? Про жінок. А про що вони повинні говорити? Ну, дивлячись які. Тому що в Німеччині мужики говорили про мужиків, коли я був. У команді (Айнхайт з 5-го дивізіону - прим.) - не знаю, я підозрював там парочку, посміхалися один одному, туди-сюди, вони надто ніжні були.

Це важко для мене. Я йду в магазин, така брошурочка з акціями - і на фотці два мужики йдуть, написано: "Щаслива родина". Ну я не проти. Але на мій погляд, це хворі люди. Тому що я притримуюся позиції Лукашенка. Ці їхнє, але коли йде пропаганда, дітей з маленького віку до цього привчають - вважаю, це неправильно.

Мені вже писали геї: "Чому ти нас так не любиш?" Кажу: "Пацани, ви що?" Була ж така ситуація, що я дав тут коментар щодо геїв. Якийсь пес шолудивий, переклав текст і кинув на сайт моєї команди там. І мене викликав президент з цього питання: Ти не повинен так говорити.

Я ж в нашій країні дав це. Я ж не кажу, що там в Німеччині. Він на мене трохи образився за це, уявляєш?"- сказав Кополовець.