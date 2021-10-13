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Циганков: Яка різниця, є сили чи немає. Нікого це не цікавить

Сьогодні 15:43 492 0
Циганков: Яка різниця, є сили чи немає. Нікого це не цікавить
#Циганков, #Україна

Джерело - Чемпiон.

Гравці збірної України не опускають руки і будуть боротися до кінця.

Про це сказав півзахисник збірної України Віктор Циганков.

"Безумовно, грали на перемогу вдома у Львові, хотіли виграти, але вийшло, як вийшло. Коли боснійці переламали хід зустрічі? Всі бачили. В середині першого тайму підсіли, притиснули вони нас до воріт, тоді з'явились у них моменти. Треба подивитись зі сторони, як це виглядає.

Україна - Боснія і Герцеговина: відеоогляд матчу

Як фізично почувались після Фінляндії ? Яка різниця, є сили чи немає. Нікого це не цікавить! Усіх цікавить результат. Якщо людина виходить на футбольне поле, має викластись повністю. Сьогодні ми результату не здобули. Турнірна ситуація? Ми не опускаємо руки, будемо грати лише на перемогу. У нас іншого виходу немає, будемо сподіватись на осічки суперників.

Підтримка? Безумовно, Арена Львів – одна з найкращих, якщо не найкраща у плані фанатів. Дуже дякуємо всьому стадіону, який прийшов нас підтримати, ми грали для них", – заявив Циганков.

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