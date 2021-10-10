У ТОП-3 також увійшли Роман Яремчук і Тарас Степаненко

Джерело - Чемпіон.

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем команди в матчі відбору до чемпіонату світу-2022 проти Фінляндіяї(1:2).

Про це повідомляє InStat.

Гравець Вест Гема отримав оцінку 312. У ТОП-3 також увійшли Роман Яремчук і Тарас Степаненко.

Усі оцінки:

Андрій Ярмоленко - 312 балів

Роман Яремчук - 310

Тарас Степаненко - 297

Андрій Пятов - 282

Ілля Забарний - 282

Олександр Тимчик - 263

Сергій Кривцов - 261

Микола Шапаренко - 250

Едуард Соболь - 244

Віктор Циганков - 243

Віктор Корнієнко - 243

Олександр Зубков - 229

Микола Матвієнко - 226

Сергій Сидорчук - 214

Артем Довбик - 204

Сергій Булеца - без оцінки

Нагадаємо, головні підсумки гри Фінляндія - Україна.