Джерело - Чемпіон.
Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем команди в матчі відбору до чемпіонату світу-2022 проти Фінляндіяї(1:2).
Про це повідомляє InStat.
Гравець Вест Гема отримав оцінку 312. У ТОП-3 також увійшли Роман Яремчук і Тарас Степаненко.
Усі оцінки:
Андрій Ярмоленко - 312 балів
Роман Яремчук - 310
Тарас Степаненко - 297
Андрій Пятов - 282
Ілля Забарний - 282
Олександр Тимчик - 263
Сергій Кривцов - 261
Микола Шапаренко - 250
Едуард Соболь - 244
Віктор Циганков - 243
Віктор Корнієнко - 243
Олександр Зубков - 229
Микола Матвієнко - 226
Сергій Сидорчук - 214
Артем Довбик - 204
Сергій Булеца - без оцінки
Нагадаємо, головні підсумки гри Фінляндія - Україна.