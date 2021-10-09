Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна

Джерело - Чемпіон.

Збірна України нарешті перемогла. Підопічні Петракова перемогли збірну Фінляндії в надважливій грі кваліфікації чемпіонату світу 2022 року.

Фінляндія - Україна: відео голів і огляд матчу

1. Перша перемога Петракова та збірної у кваліфікації

Збірна України здобула першу перемогу в кваліфікації ЧС-2022 лише в шостому матчі. До цього українці всі матчі зіграли внічию. Перемога над фінами стала першою й для головного тренера Олександра Петракова. Керманич виграв лише з четвертої спроби. Перші три поєдинка під керівництвом Петракова збірна зіграла внічию.

2. Ярмоленко + Яремчук

Лідер синьо-жовтих вчергове довів свою значимість для команди. Гол Ярмоленка на 4-й хвилині став чи не вирішальним для подальшого розвитку гри. Зазначимо, за кілька секунд до взяття воріт сам Ярмоленко й забрав м'яч у захисника фінів. Таким чином, у Ярмоленка тепер 43 голи за національну команду в 103 матчах. До рекорду Шевченка залишилося зробити п'ять влучних пострілів.

Шикарний матч провів і Роман Яремчук, який зробив асист на Ярмоленка та відзначився сам, забивши переможний гол.

3. Заміни

Усі заміни від Петракова виявились якісними, однак є відчуття, що тренер затягнув з виходом свіжих футболістів. Починаючи з 60-ї хвилини дуже помітною стала втома команди, у першу чергу, в зоні атаки. Незважаючи на це, Корнієнко, Сидорчук, Зубков, у меншій мірі, Булеца та Довбик серйозно освіжили гру та зуміли заспокоїти атакувальний порив фінів.

4. Кривцов - головний біль

Петраков надає перевагу тактичній схемі з трьома центрбеками, у якій позицію "найцентральнішого" займає Кривцов. Захисник Шахтаря вдосталь напомилявся. Україна пропустила в епізоді, коли Пох'янпало продавив після подачі з кутового немаленького Кривцова та наніс удар по воротах Пятова. Голкіпер удар парирував, але першим на добиванні виявився Пуккі. Дуже схожий гол українці пропустили в грі Ліги націй з Іспанією, коли Кривцова "зводив до дитячого садка" Рамос. Крім цього, найдосвідченіший захисник збірної багато нервував, досить часто не встигав за нападниками суперника і, як наслідок, фолив.

5. Ювілей Пятова

37-річний голкіпер збірної України зіграв сотий матч у футболці збірної України, зіграв на звичному високому рівні, кілька разів врятувавши команду. Пятов став лише п'ятим (Шевченко, Тимощук, Ротань і Ярмоленко - ред.) футболістом в історії збірної, якому вдалося підкорити гросмейстерську позначку.

Таким чином, підопічні Петракова серйозно покращили своє турнірне становище, однак у наступних двох іграх із боснійцями нам треба перемгати, щоб продовжити боротьбу за путівку на Мундіаль.

Наступний матч збірна України зіграє з Боснією і Герцеговиною у вівторок, 12 жовтня, на Арені Львів.

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