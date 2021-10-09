Колишній тренер Шахтаря розповів, що для нього більш важливо - результат чи якість гри

Джерело - Бомбардир.

Якість гри в футболі дуже важлива, проте на першому місці завжди виступає результат.

Про це заявив колишній тренер Роми та Шахтаря Пауло Фонсека.

"Мені дуже подобається ментальність українського футболіста. Також мені дуже подобається тактична культура італійського гравця. Дуже важко вибрати. Я тих і тих люблю", - заявив фахівець.

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"У першу чергу результат, а вже потім - гра. Я не той тренер, який ставить тільки результат. Для мене якість гри дуже важлива. Просто виграти для мене недостатньо", - підсумував Фонсека.

Раніше Фонсека відмовив клубу із США.