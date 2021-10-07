Фонсека може очолити клуб АПЛ

Влітку португальця активно сватали в стан шпор, але угода не відбулася

Колишній головний тренер Шахтаря і Роми Паулу Фонсека найближчим часом може повернутися до активної роботи.

Про це повідомляє HITC.

Інтерес до співпраці з португальцем проявляє Ньюкасл, власники якого незадоволені роботою Стіва Брюса, під керівництвом якого сороки невдало стартували в сезоні.

У разі прийняття рішення про звільнення Брюса саме Фонсека є фаворитом на те, щоб стати новим коучем Ньюкасла.

Після семи турів в АПЛ сороки набрали лише три очки, і займають передостаннє, 19-те, місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, влітку чутки активно сватали Фонсеку в Тоттенгем. Португалець навіть вів переговори зі шпорами, а не так давно розповів, чому угода не відбулася.

Раніше, Фонсека хотів переманити гравця Шахтаря у Рому.