Фахівець мав на руках пропозицію від Атланти Юнайтед

48-річний колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека міг очолити команду північноамериканської МЛС Атланта Юнайтед.

Про це повідомляє Maisfutebol.

Представники американського клубу кілька днів вели переговори з агентами Фонсеки і самим португальцем. Атланта Юнайтед пропонувала Паулу контракт на 3,5 роки та досить щедрі фінансові умови.

Однак Фонсека вирішив відмовитися від пропозиції Атланти Юнайтед, про що повідомив керівництво цього клубу.

Повідомляється, що португальський тренер хоче працювати в більш статусній лізі, ніж МЛС, та вірить, що незабаром отримає гідні пропозиції.

Нагадаємо, Тоттенгем відмовився від запрошення Фонсеки.