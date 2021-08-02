 Фонсека відмовив клубу із США | Футбол | Champion.com.ua
Втрачена бронза Темірова та інші підсумки змагального дня - 2 серпня
Вчора 18:47 2710
УПЛ. Зоря розгромила Інгулець у 2 турі
Вчора 21:22 595
Токіо-2020. Усі переможці дев'ятого змагального дня - 2 серпня
Вчора 20:53 569
Цуренко переграла Русе у першому колі турніру у Румунії
Вчора 20:40 301
Токіо-2020. Розклад Олімпіади на 3 серпня
Вчора 19:00 909
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
Вчора 18:55 892
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Вчора 17:58 20011 10
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 серпня
Вчора 17:58 2947
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 2 серпня
Вчора 17:02 4472
Медальний залік Олімпійських ігор
Вчора 16:48 108187 13
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи
12 років тому збірна України виграла домашній чемпіонат Європи Valeriy Ruchka
Вчора 20:11 755
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ
Перший трансгендер в історії Олімпіади провалив свій виступ Valeriy Ruchka
Вчора 19:01 488
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
Вчора 18:55 888
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії
Турецька волейболістка втратила кілька зубів у матчі проти Росії Valeriy Ruchka
Вчора 18:38 784
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка
Ярославський подякував уболівальникам за рекордну відвідуваність матчів Металіста: це найкраща підтримка Андрій Твердохліб
Вчора 16:44 952
Заміни для Шевченка та підсумки другого туру УПЛ - ТаТоТаке
Заміни для Шевченка та підсумки другого туру УПЛ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 10:47 478
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря
Ультрас Динамо вивісили ганебного банера на адресу Шахтаря Андрій Твердохліб
Вчора 04:03 10248 3
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини
Наймиліше відео дня! Зінченко у дуже оригінальний спосіб дізнався стать своєї дитини Valeriy Ruchka
01.08.2021 19:54 3013
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге
Фантастична гармата Соболя принесла перемогу Брюгге Valeriy Ruchka
01.08.2021 17:51 3400
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо
Режим Лукашенка чинить беззаконня на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
01.08.2021 17:26 3916
Прямі трансляції
Навколо спорту

Фонсека відмовив клубу із США

Вчора 23:40 179 0
Фахівець мав на руках пропозицію від Атланти Юнайтед
Фонсека відмовив клубу із США
#Фонсека

Джерело - sport.ua.

48-річний колишній головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека міг очолити команду північноамериканської МЛС Атланта Юнайтед.

Про це повідомляє Maisfutebol.

Представники американського клубу кілька днів вели переговори з агентами Фонсеки і самим португальцем. Атланта Юнайтед пропонувала Паулу контракт на 3,5 роки та досить щедрі фінансові умови.

Однак Фонсека вирішив відмовитися від пропозиції Атланти Юнайтед, про що повідомив керівництво цього клубу.

Повідомляється, що португальський тренер хоче працювати в більш статусній лізі, ніж МЛС, та вірить, що незабаром отримає гідні пропозиції.

Нагадаємо, Тоттенгем відмовився від запрошення Фонсеки.

Коментарі ()