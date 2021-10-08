Перу - Чилі 2:0. Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпiон.
У поєдинку кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна Перу на своєму полі обіграла національну команду Чилі з рахунком 2:0.
Кваліфікація ЧС-2022
7 жовтня
Перу - Чилі 2:0
Голи: 1:0 - 35 Куева, 2:0 - 64 Пенья.
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Джерело - Чемпiон.
У поєдинку кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна Перу на своєму полі обіграла національну команду Чилі з рахунком 2:0.
Кваліфікація ЧС-2022
7 жовтня
Перу - Чилі 2:0
Голи: 1:0 - 35 Куева, 2:0 - 64 Пенья.