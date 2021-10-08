Перу - Чилі 2:0. Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпiон.

У поєдинку кваліфікації чемпіонату світу-2022 збірна Перу на своєму полі обіграла національну команду Чилі з рахунком 2:0.

Кваліфікація ЧС-2022

7 жовтня

Перу - Чилі 2:0

Голи: 1:0 - 35 Куева, 2:0 - 64 Пенья.