Бразилія здолала Венесуелу, Аргентина не змогла переграти Парагвай. Результати матчів відбору до чемпіонату світу

Джерело - Чемпiон.

В рамках 11-го туру відбіркового етапу до чемпіонату світу-2022 відбулося п'ять матчів. Збірна Бразилії на виїзді розібралася з Венесуелою, Аргентина не змогла обіграти Парагвай. Також перемоги на рахунку Еквадору і Перу.

Збірна Франції здобула вольову перемогу над Бельгією у півфіналі Ліги націй

Кваліфікація ЧС-2022

7 жовтня

Перу - Чилі 2:0

Голи: 1:0 - 35 Куева, 2:0 - 64 Пенья.

Венесуела - Бразилія 1:3

Голи: 1:0 - 11 Рамірес, 1:1 - 71 Маркіньос, 1:2 - 85 Габріел (пен), 1:3 - 95 Антоні.

Еквадор - Болівія 3:0

Голи: 1:0 - 14 Естрада, 2:0 - 17 Валенсія, 3:0 - 19 Валенсія

Парагвай - Аргентина 0:0

Уругвай - Колумбія 0:0