Бразилія здолала Венесуелу, Аргентина не змогла переграти Парагвай. Результати матчів відбору до чемпіонату світу

Джерело - Чемпiон.
В рамках 11-го туру відбіркового етапу до чемпіонату світу-2022 відбулося п'ять матчів. Збірна Бразилії на виїзді розібралася з Венесуелою, Аргентина не змогла обіграти Парагвай. Також перемоги на рахунку Еквадору і Перу.
Збірна Франції здобула вольову перемогу над Бельгією у півфіналі Ліги націй
Кваліфікація ЧС-2022
7 жовтня
Перу - Чилі 2:0
Голи: 1:0 - 35 Куева, 2:0 - 64 Пенья.
Венесуела - Бразилія 1:3
Голи: 1:0 - 11 Рамірес, 1:1 - 71 Маркіньос, 1:2 - 85 Габріел (пен), 1:3 - 95 Антоні.
Еквадор - Болівія 3:0
Голи: 1:0 - 14 Естрада, 2:0 - 17 Валенсія, 3:0 - 19 Валенсія
Парагвай - Аргентина 0:0
Уругвай - Колумбія 0:0