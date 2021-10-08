УПЛ проводить голосування на звання найкращого гравця і тренера у вересні

Джерело - Чемпiон.

УПЛ оголосила претендентів на звання кращого гравця і тренера Прем’єр-ліги у вересні.

Про це йдеться на офіційному сайті турніру.

За приз найкращому гравцеві місяці поведуть боротьбу Віктор Циганков, Денис Гармаш (обидва – Динамо), Лассіна Траоре (Шахтар), Владислав Кочергін (Зоря) та Дмитро Різник (Ворскла).

На звання найкращого тренера вересня претендують Мірча Луческу (Динамо), Роберто Де Дзербі (Шахтар), Віктор Скрипник (Зоря), Юрій Максимов (Ворскла) і Юрій Гура (Олександрія).

Проголосувати за найкращого гравця місяця в УПЛ можна за посиланням, голосування за найкращого тренера вересня тут.

Після 10 турів лідирує в чемпіонаті Динамо, Шахтар відстає від киян на три очки. Замикають п’ятірку лідерів Ворскла, Зоря і Дніпро-1.