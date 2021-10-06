Полтава зіграє проти Тростянця, Епіцентр проти Карпат. Розклад матчів Другої ліги

Джерело - Чемпiон.

Сьогодні в рамках груп А і Б Другої ліги заплановано проведення сумарно 14-ти матчів.

Нива прийматиме Оболонь, Кривбас зіграє проти Волині. Розклад матчів Першої Ліги

Друга ліга

Група А

6 жовтня

Любомир – Діназ

Мункач – Дніпро Черкаси

Нива Вінниця – Буковина

Епіцентр – Карпати Львів

Чайка – АФСК

Лівий Берег – ФК Чернігів

ЛНЗ – Карпати Галич

Група Б

Перемога – Реал Фарма

СК Полтава – Тростянець

Кристал – Балкани

Енергія – Нікополь

Скорук – Вікторія

Яруд – Металург

Миколаїв – Вовчанськ