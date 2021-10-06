Полтава зіграє проти Тростянця, Епіцентр проти Карпат. Розклад матчів Другої ліги

Джерело - Чемпiон.
Сьогодні в рамках груп А і Б Другої ліги заплановано проведення сумарно 14-ти матчів.
Нива прийматиме Оболонь, Кривбас зіграє проти Волині. Розклад матчів Першої Ліги
Друга ліга
Група А
6 жовтня
Любомир – Діназ
Мункач – Дніпро Черкаси
Нива Вінниця – Буковина
Епіцентр – Карпати Львів
Чайка – АФСК
Лівий Берег – ФК Чернігів
ЛНЗ – Карпати Галич
Група Б
Перемога – Реал Фарма
СК Полтава – Тростянець
Кристал – Балкани
Енергія – Нікополь
Скорук – Вікторія
Яруд – Металург
Миколаїв – Вовчанськ