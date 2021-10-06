33-річний футболіст став головним тренером свого клубу

Джерело - Чемпiон.

Чинний футболіст Нурі Шахін офіційно став новим головним тренером турецького клубу Антальяспор.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Таке рішення було прийнято після відставки Ерсун Янала, при якому клуб здобув лише дві перемоги в турецькій Суперлізі і зараз знаходиться на 14-му місці.

33-річний Шахін виступає за Антальяспор з 2020 року. Раніше він грав за Вердер, дортмундську Боруссію, Ліверпуль, Реал і Феєноорд. У нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини хавбек провів вісім матчів (усі в основі) і не відзначився результативними діями.