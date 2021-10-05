Луческу: У Динамо найскладніша група у Лізі чемпіонів

Динамо буде дуже важко забезпечити собі єврокубкову весну.

Про це розповів наставник киян Мірча Луческу.

"Таке явище трапляється з будь-якою командою, коли змінюється покоління. Створити команду непросто. Барселона буде зазнавати труднощів не тільки в цьому році, але і в наступному. Я використовую дуже молодих гравців - 17,19 років.

На тому рівні, на якому вони грають, їм необхідний досвід гравців. На цей час зі стартового складу Барселони він є тільки у Піке і Бускетса. Вони просунули багато дуже талановитих молодих гравців. Подивимося. Наступний матч ми граємо в Барселоні.

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Для єврокубкової весни можна зайняти 3-е місце в групі. Складно сказати, Бенфіка - дуже хороша команда, і у них відмінний склад. Ці команди вклали багато грошей. Бенфіка вклала 150 мільйонів. Вартість гравців визначається талантом, всім цим, але також і частково трансферним ринком.

Буде дуже важко, у нас найскладніша група", - сказав Луческу.