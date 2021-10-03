Матч завершився без забитих голів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо приймало донецький Шахтар.

Матч завершився внічию 0:0. У першому таймі матчу гірників врятувала стійка воріт після удару Де Пени. У відповідь Патрік пробив трішки вище дев’ятки воріт Бущана. На 55-ій хвилині Пятов виграв дуель у Циганкова.

Чемпіонат України - УПЛ

10 тур, 3 жовтня

Динамо - Шахтар 0:0

Динамо: Георгій Бущан, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Вітіньйо дос Сантос (Ілля Шкурін 86), Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Денис Гармаш 86), Олександр Сирота, Томаш Кендзьора (Олександр Тимчик 86)

Шахтар: Андрій Пятов, Додо, Сергій Кривцов, Марлон, Тарас Степаненко, Майкон де Андраде, Марлос (Маркос Антоніо 66), Манор Соломон (Данило Сікан 66), Алан Патрік, Микола Матвієнко, Педріньйо (Тете 66)

Попередження: Микола Шапаренко 70, Вітіньйо дос Сантос 80 - Марлон 25, Сергій Кривцов 68, Данило Сікан 68, Тете 77.

Нагадаємо, фанати Динамо вивисіли образливого банера на адресу Шахтаря.