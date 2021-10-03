Суарес про святкування гола Барселоні: Це не Куману

Атлетіко переграло Барселону з рахунком 2:0

Джерело - Marca.

Нападник Атлетіко Луїс Суарес відзначився забитим голом у 8-му турі іспанської Ла-Ліги в матчі проти Барселони.

Уругваєць прокоментував жест, який він продемонстрував після забитого м'яча, приклавши руку до вуха.

"Я радий, що команда перемогла, до цього ми і прагнули. Це особливий для мене суперник, але всі сили я віддаю Атлетіко. Я знав, що якщо заб'ю, то мені доведеться вибачитися. З поваги до колишніх партнерів, через наш зв'язок з ними, через те, який період зараз у цієї команди", - заявив нападник.

Актуально: Суарес забив усім командам Ла-Ліги проти яких грав

"Мій жест не до Кумана - він адресований усім людям, у яких є мій номер, тому що він не змінився. Я жартома пообіцяв дітям, що зроблю це", - сказав Суарес.

Нагадаємо, Атлетіко переграло Барселону з рахунком 2:0.