Атлетіко - Барселона 2:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 8-му турі іспанської Ла-Ліги Атлетіко обіграло Барселону
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
8 тур, 2 жовтня
Атлетіко - Барселона 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Лемар, 2:0 - 44 Суарес
Раніше, Мальорка здолала Леванте у 8 турі Ла-Ліги.
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Джерело - Чемпіон.
У 8-му турі іспанської Ла-Ліги Атлетіко обіграло Барселону
Атлетіко - Барселона 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 23 Лемар, 2:0 - 44 Суарес
Раніше, Мальорка здолала Леванте у 8 турі Ла-Ліги.