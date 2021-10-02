Карпати обіграли Лівий Берег, Епіцентр переграв Діназ в 11 турі Другої ліги

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Відбулися матчі 11 туру чемпіонату України у Другій лізі.
Чемпіонат України - Друга ліга
11 тур, 02 жовтня
Вовчанськ – Енергія 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 24 Пець (пен), 2:0 - 44 Коваленко, 3:0 - 29 Галушка, 4:0 - 79 Галушка
Діназ – Епіцентр 0:1 (0:1)
Гол: 1:0 - 16 Немтінов
Дніпро Черкаси – Чайка 1:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Барський, 1:1 - 52 Довгий, 1:2 - 66 Малишкін, 1:3 - 83 Сичевський
Тростянець – Перемога 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 49 Полянський
Чернігів – Нива Вінниця 0:0
Балкани – Яруд 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 34 Приблуда, 1:1 - 29 Літюк, 2:1 - 90 Новіков
Реал Фарма – Суми 5:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 16 Новицький, 1:1 - 33 Асєєв, 2:1 - 56 Ігуменов, 3:1 - 60 Ігуменов, 4:1 - 68 Ігуменов, 5:1 - 83 Колесніков
Буковина – Карпати Галич 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 70 Палагнюк
Карпати Львів – Лівий берег 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+1 Приймак, 2:0 - 61 Кожанов
АФСК Київ – Любомир 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 22 Ключик, 2:0 - 30 Гарнага, 2:1 - 88 Бондар