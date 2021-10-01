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Моурінью: Мені сподобався результат

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Моурінью: Мені сподобався результат
#Зоря, #РОма

Джерело - Чемпiон.

Перемога над Зорею (3:0) італійській Ромі у Лізі конференцій далася досить легко.

Зоря зазнала розгромної поразки від Роми у Лізі конференцій

Про це сказав головний тренер римського клубу Жозе Моурінью.

"Мені сподобався результат. Результат завжди важливий. Не так давно ми грали проти команди, яка здавалася маленькою, домінували і в кінці кінців програли. Сьогодні ж ми виграли. У нас шість очок і це найголовніше. Залишилося набрати 5-6 очок, щоб вийти з групи. Добре, що обійшлося без травм. Деякі гравці відпочили. Хтось залишився на лавці запасних, а хтось - в Римі. Тепер важливо перемогти в чемпіонаті. Ми виграли сьогодні і повинні перенести переможну ходу на Серію А.", - сказав Моурінью.

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