 Кабаєв та Цвек вийдуть у стартовому складі Зорі на матч з Ромою | Футбол | Champion.com.ua
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Кабаєв та Цвек вийдуть у стартовому складі Зорі на матч з Ромою

Сьогодні 18:54 449 0
Скрипник і Моурінью визначили стартові склади
Кабаєв та Цвек вийдуть у стартовому складі Зорі на матч з Ромою
#Рома, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 вересня, Зоря у матчі 2-го туру Ліги конференцій зіграє з Ромою.

Початок матчу о 19:45.

Наставники Віктор Скрипник та Жозе Моурінью визначили стартові склади.

Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Цвек, Хомченовський, Назарина, Булеца, Кочергін, Кабаєв, Громов, Аллах'яр

Запасні: Жилкін, Крістіан, Снурніцин, Алефіренко, Луньов, Овусу, Гладкий, Шахаб

Актуально: Ліга конференцій. Зоря - Рома: онлайн-трансляція. LIVE

Рома: Патрісіу, Ібаньєс, Кумбулла, Смоллінг, Калафіорі, Крістанте, Дарбо, Перес, Пеллегріні, Ель Шаараві, Шомуродов

Запасні: Фусато, Віна, Вільяр, Абрахам, Рейнольдс, Майорал, Дзаньоло, Манчіні, Діавара, Бове, Залевські, Мхітарян

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