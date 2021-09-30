Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 вересня, Зоря у матчі 2-го туру Ліги конференцій зіграє з Ромою.
Початок матчу о 19:45.
Наставники Віктор Скрипник та Жозе Моурінью визначили стартові склади.
Зоря: Мацапура, Фаворов, Імереков, Цвек, Хомченовський, Назарина, Булеца, Кочергін, Кабаєв, Громов, Аллах'яр
Запасні: Жилкін, Крістіан, Снурніцин, Алефіренко, Луньов, Овусу, Гладкий, Шахаб
Актуально: Ліга конференцій. Зоря - Рома: онлайн-трансляція. LIVE
Рома: Патрісіу, Ібаньєс, Кумбулла, Смоллінг, Калафіорі, Крістанте, Дарбо, Перес, Пеллегріні, Ель Шаараві, Шомуродов
Запасні: Фусато, Віна, Вільяр, Абрахам, Рейнольдс, Майорал, Дзаньоло, Манчіні, Діавара, Бове, Залевські, Мхітарян