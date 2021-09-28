Динамо награє несподіваного гравця на Лігу чемпіонів

Нападник Динамо Владислав Супряга може з'явитися в стартовому складі киян на матчі Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"Можливо, ви будете здивовані, але цілком ймовірний варіант виходу в основі завтрашнього матчу Владислава Cупряги. Саме його награвав на останніх тренуваннях на вістрі атаки тренерський штаб. І саме Влад є тим профайлом Луческовского форварда для виїзних матчів з топ-командами - втекти і забити", - йдеться в повідомленні.