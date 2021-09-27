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Луческу взяв на матч із Баварією 24 гравців

Сьогодні 16:40 1256 0
Київська команда вирушила до Німеччини
Луческу взяв на матч із Баварією 24 гравців
#Динамо, #Баварія

Джерело - ФК Динамо.

Делегація Динамо вирушила до Німеччини на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Тренерський штаб біло-синіх на чолі з Мірчею Луческу взяв до Німеччини 24 гравці.

Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун.

Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний.

Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх.

Нападники: Шкурін, Супряга.

Актуально: Баварія - Динамо: Де дивитися матч Ліги чемпіонів

Виліт до Мюнхена запланований на 17:30, у повітрі літак із динамівською делегацією проведе трохи понад дві години.

У вівторок, 28 вересня, головний тренер Динамо та один з гравців біло-синіх дадуть відповіді на питання представників ЗМІ у рамках передматчевої пресконференції, після чого футболісти випробують газон Альянц Арени.

Матч Баварія - Динамо відбудеться в середу, 29 вересня, початок - о 22:00 за київським часом.

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