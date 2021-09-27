Джерело - ФК Динамо.
Делегація Динамо вирушила до Німеччини на матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Тренерський штаб біло-синіх на чолі з Мірчею Луческу взяв до Німеччини 24 гравці.
Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун.
Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний.
Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх.
Нападники: Шкурін, Супряга.
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Виліт до Мюнхена запланований на 17:30, у повітрі літак із динамівською делегацією проведе трохи понад дві години.
У вівторок, 28 вересня, головний тренер Динамо та один з гравців біло-синіх дадуть відповіді на питання представників ЗМІ у рамках передматчевої пресконференції, після чого футболісти випробують газон Альянц Арени.
Матч Баварія - Динамо відбудеться в середу, 29 вересня, початок - о 22:00 за київським часом.