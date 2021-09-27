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За Шевченка такого не було: Суркіс розкритикував методи Петракова

Сьогодні 12:44 1094 0
Ігор Суркіс прокоментував призначення Олександра Петракова на пост головного тренера збірної України
За Шевченка такого не було: Суркіс розкритикував методи Петракова
Фото - УАФ
#Петраков, #Суркіс

Джерело - Чемпіон.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков не повинний був виносити на публіку конфлікти з гравцями національної команди.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"Я нормально ставлюся до кандидатури Петракова. І я знаю його як людину, яка "що має те несе". Але це перша команда країни. І мені здається, що потрібно прибрати приставку в.о. Навіщо ця приставка? Реброва ще довго можна чекати. Якщо хочете Реброва, то платіть компенсацію. А якщо не хочете, то призначайте. Кажуть, що Петраков, якщо виведе на ЧС-2022, то повезе збірну в Катар. А я не впевнений в цьому.

Вважаю, що провальний відбір. Так, з Францією зіграли добре, але втратили свої очки в інших матчах. А потім звинувачують гравці Динамо. Не викликайте їх в збірну тоді. Не треба. Такого за Шевченка не було. Якщо не готовий гравець, то не включайте в заявку. Це мудрість тренера. Не потрібно виносити це на публіку. Сьогодні образили Караваєва, а завтра іншого гравця.

У мене було багато розмов з гравцями Динамо, але це все всередині було. Якщо публічно ображають мого гравця, то як його приводити до тями? Маліновський, я вважаю, провідний футболіст. Потрібно домовлятися з ним", - сказав Суркіс в ефірі програми Великий футбол.

Раніше, Петраков розкритикував Караваєва.

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