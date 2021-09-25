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Трубін мріє потрапити в іноземний клуб

Сьогодні 12:50 383 0
Трубін мріє потрапити в іноземний клуб

Джерело - Чемпiон.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін з дитинства мріяв опинитися в іноземному топ-клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Хочу спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Тому, що я з дитинства про це мріяв і дуже хочу, щоб мрія здійснилася. Якщо я навіть не спробую, я буду себе звинувачувати, що була можливість, а я не спробував.

Треба спробувати, а там вже подивимося. Ну і звісно, що хочеться грати в Лізі чемпіонів, зі збірною на Євро або чемпіонаті світу. Це найвищий рівень", - сказав Трубін.

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