Джерело - Чемпiон.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін з дитинства мріяв опинитися в іноземному топ-клубі.
Про це розповів сам футболіст.
"Хочу спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Тому, що я з дитинства про це мріяв і дуже хочу, щоб мрія здійснилася. Якщо я навіть не спробую, я буду себе звинувачувати, що була можливість, а я не спробував.
Треба спробувати, а там вже подивимося. Ну і звісно, що хочеться грати в Лізі чемпіонів, зі збірною на Євро або чемпіонаті світу. Це найвищий рівень", - сказав Трубін.