Палкін пояснив розгром Динамо у Суперкубку України

Гравцям Шахтаря вдалося у матчі проти Динамо у Суперкубку України втілити ідеї головного тренера Роберто Де Дзербі.

Про це розповів генеральний директор гірників Сергій Палкін.

"Завжди приємно вигравати у Динамо, особливо з рахунком 3:0, який відкидає всі питання, хто був сильнішим на полі. Якщо подивитися на якість голів, особливо на другий, то це, я вважаю, футбольна хрестоматія. Футболісти нашої академії та й інших можуть вивчати, як забивати шикарні м'ячі. Матч був на чудовому рівні з точки зору гри нашої команди, забивали дуже гарно. Останній гол теж шикарний, коли Алан Патрік ухвалив таке серйозне рішення та реалізував його. Щонайменше 70 хвилин ми провели на топовому рівні. Це одна з найкращих ігор у сезоні.

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Чи можна сказати, що Роберто Де Дзербі тактично переграв Мірчу Луческу? Футбол, у який грає Де Дзербі, не особливо спрямований на суперника. Він гне свою лінію, свою тактику, незалежно від того, який перед ним суперник. Якщо команді вдається виконувати все те, що він запланував на полі, то фактично жодна команда, включно з Динамо, не встоїть. Хлопці виконали все, що тренували, що вивчали, що тренерський штаб намагався до них донести. Гра дуже сподобалась, хлопці молодці.

З точки зору психології, це взагалі дуже важливий день. Де Дзербі – молодий тренер, і для нього було важливо здобути трофей, особливо в поєдинку з Динамо. І для команди це був дуже важливий крок – набрати серйозної впевненості. У нас багато молодих хлопців, вони теж зміцніють, виграючи з таким рахунком, розуміють, що багато чого можуть досягти. Але є куди розвиватися. Попереду ще багато роботи. Щодня ми ставатимемо сильнішими й сильнішими.

Звичайно, цю перемогу можна присвятити фанатам. Кожна наша перемога присвячується їм! Ми їхали у ліфті з Жозе Боту, він говорить: "Я вже чотири рази намагаюся виграти Суперкубок – ніяк не виходить". Я йому відповів: "Сьогодні, я гадаю, в тебе буде свято". Свято не лише у наших уболівальників, а й у Жозе Боту. Я всіх вітаю: президента, тренерський штаб, співробітників клубу, вболівальників. Чудовий день", – відзначив Палкін.