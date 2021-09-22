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Ексзірка Барселони назвав переможця матчу за Суперкубок України

Сьогодні 20:29 758 0
Олександр Глєб прокоментував матч за Суперкубок України
Ексзірка Барселони назвав переможця матчу за Суперкубок України
#Динамо, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Шахтар є фаворитом у матчі проти Динамо за Суперкубок України.

Про це розповів ексгравець Барселони Олександр Глєб.

"Думаю, гра буде напружена. Обидві команди дуже сильні і показують видовищний футбол. Я дивився і Шахтар, дивився і Динамо Київ. Обидві команди мені сподобалися.

У Динамо багато талановитих молодих українців. У них футбол організований і цікавий, багато індивідуально сильних футболістів. У Шахтаря практично всі бразильці. Їм сам бог велів грати в красивий футбол. Ставлю на Шахтар, що переможуть 2:1", – сказав Глєб.

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