Ексзірка Барселони назвав переможця матчу за Суперкубок України

Шахтар є фаворитом у матчі проти Динамо за Суперкубок України.

Про це розповів ексгравець Барселони Олександр Глєб.

"Думаю, гра буде напружена. Обидві команди дуже сильні і показують видовищний футбол. Я дивився і Шахтар, дивився і Динамо Київ. Обидві команди мені сподобалися.

У Динамо багато талановитих молодих українців. У них футбол організований і цікавий, багато індивідуально сильних футболістів. У Шахтаря практично всі бразильці. Їм сам бог велів грати в красивий футбол. Ставлю на Шахтар, що переможуть 2:1", – сказав Глєб.