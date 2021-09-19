 Дулуб виділив психологічний стан ФК Львів перед матчем з Металістом-1925 | Футбол | Champion.com.ua
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Дулуб виділив психологічний стан ФК Львів перед матчем з Металістом-1925

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Олег Дулуб розповів про психологічну підготовку команди до матчу восьмого туру УПЛ проти Металіста 1925
Дулуб виділив психологічний стан ФК Львів перед матчем з Металістом-1925
#Дулуб, #ФК Львів

Джерело - Чемпіон.

У гравців ФК Львів покращився психологічний стан перед матчем з Металістом-1925.

Про це розповів головний тренер львівського клубу Олег Дулуб.

"Маю велику надію, що психологічний стан покращився в команді. Тому що при взаємодії з гравцями видно, що вони розуміють наші вимоги. Рухаємося далі.

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Наганяю точно ніякого не було. Я їм сказав, що ми програли матч, але не програли битву. Нам необхідно відповідати емблемі, яка у нас є. Лев на грудях, значить вони повинні бути левами і на полі", - відзначив Дулуб в ефірі Футбол 1.

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