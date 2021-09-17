DFB відпустив тренера молодіжки Кунца у збірну Туреччини

Шевченка у турків не буде

Джерело - Чемпіон.

Німецький футбольний союз (DFB) не став перешкоджати відходу головного тренера збірної Німеччини U-21 Штефана Кунца в національну збірну Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба DFB.

DFB розірвав контракт з фахівцем за взаємною згодою сторін.

У DFB вважають, що робота зі збірною Туреччини буде черговою сходинкою в розвитку молодого перспективного тренера і не стали вставляти палки в колеса тренеру, якій за останні 4 року двічі вигравав з німецької молодіжкою чемпіонат Європи.

Відзначимо, що раніше ЗМІ писали про те, що в разі, якщо DFB не відпустить Кунца, збірну Туреччини міг прийняти Андрій Шевченко.