DFB відпустив тренера молодіжки Кунца у збірну Туреччини

Джерело - Чемпіон.
Німецький футбольний союз (DFB) не став перешкоджати відходу головного тренера збірної Німеччини U-21 Штефана Кунца в національну збірну Туреччини.
Про це повідомляє пресслужба DFB.
DFB розірвав контракт з фахівцем за взаємною згодою сторін.
У DFB вважають, що робота зі збірною Туреччини буде черговою сходинкою в розвитку молодого перспективного тренера і не стали вставляти палки в колеса тренеру, якій за останні 4 року двічі вигравав з німецької молодіжкою чемпіонат Європи.
Відзначимо, що раніше ЗМІ писали про те, що в разі, якщо DFB не відпустить Кунца, збірну Туреччини міг прийняти Андрій Шевченко.