Шевченко може очолити збірну Туреччини

Головним конкурентом українця є Кунц

Джерело - Чемпіон.

Український фахівець Андрій Шевченко входить до шорт-листа на посаду головного тренера збірної Туреччини.

Про це повідомляє Kicker.

Головний конкурент Шевченка в цьому питанні - тренер Німеччини U21 Штефан Кунц, який вже провів переговори в Стамбулі з місцевою федерацією футболу.

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Під його керівництвом національна команда стала чвертьфіналістом Євро-2020. У липні 2021 року в нього закінчився контракт зі збірною.

Раніше, Шевченко може очолити клуб МЛС.