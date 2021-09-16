Шевченко може очолити збірну Туреччини

Джерело - Чемпіон.
Український фахівець Андрій Шевченко входить до шорт-листа на посаду головного тренера збірної Туреччини.
Про це повідомляє Kicker.
Головний конкурент Шевченка в цьому питанні - тренер Німеччини U21 Штефан Кунц, який вже провів переговори в Стамбулі з місцевою федерацією футболу.
Нагадаємо, Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Під його керівництвом національна команда стала чвертьфіналістом Євро-2020. У липні 2021 року в нього закінчився контракт зі збірною.
Раніше, Шевченко може очолити клуб МЛС.