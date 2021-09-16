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Шевченко може очолити збірну Туреччини

Сьогодні 19:09 450 3
Головним конкурентом українця є Кунц
Шевченко може очолити збірну Туреччини
#Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Український фахівець Андрій Шевченко входить до шорт-листа на посаду головного тренера збірної Туреччини.

Про це повідомляє Kicker.

Головний конкурент Шевченка в цьому питанні - тренер Німеччини U21 Штефан Кунц, який вже провів переговори в Стамбулі з місцевою федерацією футболу.

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Під його керівництвом національна команда стала чвертьфіналістом Євро-2020. У липні 2021 року в нього закінчився контракт зі збірною.

Раніше, Шевченко може очолити клуб МЛС.

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