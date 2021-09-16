Мбаппе травмувався у матчі проти Брюгге

Джерело - Чемпіон.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не зміг дограти матч першого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Брюгге.
Про це розповів головний тренер французького клубу Маурісіо Почеттіно.
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Футболіст вийшов на поле в стартовому складі, а на 51-й хвилині був замінений на Мауро Ікарді.
"Ми замінили Кіліана, він пошкодив ногу. Проблеми зі щиколоткою. Подивимося на його стан в четвер, коли зможемо отримати більш детальну інформацію", - розповів Почеттіно.