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Шевчук: Шахтар тактично провалив матч проти Шерифа

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В'ячеслав Шевчук прокоментував поразку "гірників" від Шерифа
Шевчук: Шахтар тактично провалив матч проти Шерифа
#Шевчук, #Шахтар, #Шериф

Джерело - zbirna.com.

Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб добре підготувався до матчу проти Шахтаря.

Про це розповів ексзахисник гірників Вячеслав Шевчук.

"Я бачив не один матч Шерифа в нинішньому сезоні, в тому числі і в кваліфікації Ліги чемпіонів. Я був упевнений, що для Шахтаря це буде вкрай складний поєдинок. Молдавська команда в чудовому стилі обіграла в плей-оф турніру Црвену Звезду і загребське Динамо. Стиль Шерифа схожий на стиль Зорі часів Юрія Вернидуба. Тільки в Луганську тактична розстановка у колективу була 4-2-3-1, а зараз, проти "гірників", - 4-1-4-1. Вернидуб дуже грамотно зіграв в минулому поєдинку. Середній та низький блок при обороні, а при перехопленні проводилися швидкі атаки, причому, відпрацьовані до автоматизму. Одна-дві передачі і суперник уже біля штрафного Пятова...

Шахтар неправильно зіграв тактично. Шериф пресингував тільки в тих моментах, коли "гірники" виходили від воріт. Це фішка Де Дзербі, отримати простір за спиною захисників суперника і використовувати його. На жаль, цього не вийшло. Юрій Вернидуб все проаналізував. Упевнений, що наставник дивився і матчі Сассуоло, коли Де Дзербі тренував цю команду.

У минулій грі центральний нападник, два інсайди і флангові гравці класно переміщалися при пресингу, особливо чітко це було видно в першій половині першого тайму. Де Дзербі потрапив на гачок до Вернидуба.

У чемпіонаті України у Шахтаря теж є проблеми. Всі знають, що "гірники" атакують через центр, ось суперники і пристосувалися. Раніше флангові захисники високо піднімалися, а крайні вінгери заходили в центр. Так, зараз Шахтар діє по-іншому, це стиль Де Дзербі, але я в великому шоці від того, що сьогодні сталося. Футболісти Шерифа були дисциплінованими, мотивованими, голодними, а Шахтар просто вийшов на поле і тримав м'яч. Так, "гірники" створили пару моментів, але це було ні про що. Молдавани добре перекривали всі зони на підступах до свого штрафного", - сказав Шевчук.

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