Джерело - Чемпіон.
Рух прийме Зорю в сьомому турі Української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Рух: Паньків, Карасюк, Роман, Федорчук, Климчук, Бойчук, Білий, Мисик, Борячук, Притула, Мартинюк
Запасні: Бандура, Таллес, Кузик, Гагун, Стаменковіч, Кондраков, Сич, Кухарук, Лях
Зоря: Мацапура, Хомченовський, Вернидуб, Імереков, Жуніор, Назарина, Кочергін, Булеца, Кабаєв, Аллахяр, Гладкий
Запасні: Жилкін, Снурніцин, Цвек, Казаков, Крістіан, Луньов, Фрімпонг, Громов, Шахаб
Поєдинок розпочнеться о 14:00.