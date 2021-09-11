 Рух - Зоря: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Олександрія обіграла Інгулець у 7 турі
Вчора 21:23 807
УПЛ. Рух - Зоря: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:45 1212
Ліга чемпіонів. Шериф - Шахтар: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:09 1878
Без шансів для нас. Україна - Росія: прогноз букмекерів
Сьогодні 10:34 681
Ліга чемпіонів. Динамо Київ - Бенфіка: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:28 2615
Збірна України сьогодні зіграє з Росією в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Сьогодні 08:28 1816
Визначилися фіналісти US Open
Сьогодні 08:14 905
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді
Сьогодні 07:46 6102 1
УПЛ. Олександрія - Інгулець 1:0. Огляд матчу
Вчора 23:11 693
Сіренко у першому раунді знищив Устинова
Вчора 21:11 2700
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком
Австралійський футболіст упав у кому після удару в голову підлітком Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:18 209
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:36 253
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:22 230
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:45 1479
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:46 6095 1
Фільм про українську гімнастку претендує на Оскар
Фільм про українську гімнастку претендує на Оскар Valeriy Ruchka
Вчора 11:29 736
Андрій Шевченко бере участь у престижному турнірі з гольфу
Андрій Шевченко бере участь у престижному турнірі з гольфу Valeriy Ruchka
Вчора 10:20 821
Виснажливі тренування і правильне харчування. Пожежник кардинально змінив своє тіло
Виснажливі тренування і правильне харчування. Пожежник кардинально змінив своє тіло Valeriy Ruchka
Вчора 09:45 2050
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 45!
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 45! Андрій Твердохліб
Вчора 08:46 2313
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Андрій Дунець
Вчора 00:17 3489
Не тільки бокс. Усик вразив навичками у новому виді спорту
Не тільки бокс. Усик вразив навичками у новому виді спорту Valeriy Ruchka
09.09.2021 22:24 1316
Дивна риторика Петракова. Це точно головний тренер національної збірної?
Дивна риторика Петракова. Це точно головний тренер національної збірної? Андрій Дунець
09.09.2021 20:40 10791 13
Вражаюча розкіш. Опубліковано фото яхти, на якій відпочивав Майкл Джордан
Вражаюча розкіш. Опубліковано фото яхти, на якій відпочивав Майкл Джордан Valeriy Ruchka
09.09.2021 19:50 1005
Лукаку може позаздрити: юний футболіст зніс ворота під час матчу
Лукаку може позаздрити: юний футболіст зніс ворота під час матчу Андрій Дунець
09.09.2021 14:50 1622
Магучіх знову сфотографувалася із росіянкою Ласіцкене
Магучіх знову сфотографувалася із росіянкою Ласіцкене Valeriy Ruchka
09.09.2021 14:45 5652 13
Прямі трансляції
Навколо спорту

Булеца та Кочергін у стартовому складі Зорі на матч з Рухом

Сьогодні 13:57 147 0
Поєдинок розпочнеться о 14:00
Булеца та Кочергін у стартовому складі Зорі на матч з Рухом
#Рух, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух прийме Зорю в сьомому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Рух: Паньків, Карасюк, Роман, Федорчук, Климчук, Бойчук, Білий, Мисик, Борячук, Притула, Мартинюк

Запасні: Бандура, Таллес, Кузик, Гагун, Стаменковіч, Кондраков, Сич, Кухарук, Лях

Зоря: Мацапура, Хомченовський, Вернидуб, Імереков, Жуніор, Назарина, Кочергін, Булеца, Кабаєв, Аллахяр, Гладкий

Запасні: Жилкін, Снурніцин, Цвек, Казаков, Крістіан, Луньов, Фрімпонг, Громов, Шахаб

Поєдинок розпочнеться о 14:00.

Коментарі ()