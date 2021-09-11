Покарання було пов'язано з тим, що клуби АПЛ відмовилися відпускати бразильців у збірну

Джерело - The Guardian.

Бразильські гравці АПЛ отримають можливість зіграти в найближчих матчах чемпіонату.

Про це повідомляє The Guardian.

Раніше ФІФА заборонила восьми футболістам Ліверпуля, Манчестер Сіті, МЮ, Челсі, Евертона і Лідса грати за клуби протягом 5 днів на прохання Бразильської конфедерації футболу (CBF).

Покарання було пов'язано з тим, що клуби АПЛ відмовилися відпускати бразильців у збірну.

У підсумку в результаті переговорів CBF, а також Федерація футболу Чилі відмовилися від претензій слідом за Асоціаціями Мексики і Парагваю, і санкції щодо гравців були скасовані.

Нагадаємо, визначився найкращий тренер серпня в АПЛ.