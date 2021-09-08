ФІФА відсторонила гравців англійських клубів, яких не відпустили на матчі збірної Бразилії

Вісім бразильських футболістів не зможуть грати за свої команди п'ять днів

ФІФА розглянула і схвалила прохання Бразильської конфедерації футболу щодо заборони восьми бразильським гравцям Ліверпуля, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Челсі і Лідса грати за клуби протягом п'яти днів.

Про це повідомляє Goal.

Клуби вже були проінформовані ФІФА про це рішення.

Заборона поширений на Едерсона Мораеса, Алісона Бекера, Тіяго Сілву, Фреда, Фабіньо, Рафінью, Роберто Фірміно і Габріела Жезуса.

Футболісти пропустять поєдинки АПЛ, а також матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

У п'ятницю, 10 вересня, збірна Бразилії зіграє з Перу. Початок матчу - о 3:30 за київським часом.

Раніше, Тоттенгем оштрафує двох гравців за скандальний матч Бразилія - ​​Аргентина.