АПЛ проігнорувала бан ФІФА для латиноамериканців

Перемовини між керівництвом англійської Прем'єр-ліги та ФІФА щодо ситуації навколо гравців збірних Південної Америки зайшли в глухий кут.

Клуби АПЛ задіють латиноамериканців у 4-му турі, попри заборону від ФІФА.

Про це повідомляє The Sun.

Міжнародна федерація футболу після скарги Бразильської конфедерації заборонила в період 10-14 вересня виступати за свої клуби низці гравців із Південної Америки. Раніше клуби Прем'єр-ліги вирішили не відпускати їх у збірні країн "червоної зони", оскільки після прибуття звідти гравцям доведеться відсидіти 10-денний карантин на Туманному Альбіоні. Тепер керівники англійських клубів домовилися, що не матимуть взаємних претензій, якщо відсторонені гравці зіграють.

Відзначимо, що до стоп-списку ФІФА потрапили Фірміно, Фабінью і Аліссон (усі – Ліверпуль), Едерсон, Габріел Жезус (обидва – Манчестер Сіті), Фред (МЮ), Тьягу Сілва (Челсі), Рафінья (Лідс). Також не поїхали в збірні Кавані (МЮ), Сієрральта (Уотфорд) і Альмірон (Ньюкасл).