Зінченко: Будемо ставитися до чехів з великою повагою

Хавбек збірної України Олександр Зінченко сподіваються, що матч з Чехією буде видовищним.

Про це заявив сам футболіст.

"Наскільки важко було в суботу стежити за грою з трибун? Наскільки серйозно налаштовані на завтрашній, товариський матч? З боку завжди дуже складно спостерігати, переживати, вболівати. Чесно кажучи, взагалі не уявляю відчуття будь-якого головного тренера. Якщо одного разу я стану головним тренером, напевно, я відразу залишуся без волосся. З боку на трибуні завжди важче, ніж на полі.

З приводу завтрашньої гри - сподіваюся, матч буде видовищним. Ми дуже поважаємо суперника, але у нас є свої цілі. Нам потрібно виходити, робити результат, і з хорошим настроєм готуватися до наступних ігор", - зазначив Зінченко.