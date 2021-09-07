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Манчестер Сіті хоче купити нового конкурента для Зінченка

Сьогодні 16:40 555 0
Ернандесом також цікавиться ПСЖ
Манчестер Сіті хоче купити нового конкурента для Зінченка
#Манчестер Сіті, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті стежить за 23-річним захисником Мілана Тео Ернандесом.

Про це повідомляє Calciomercato.

Керівництво Манчестер Сіті планує підсилити позицію лівого захисника.

Інтерес до футболіста проявляє і французький ПСЖ. Однак ніякої конкретики про потенційний відхід Ернандеса з Мілана не повідомляється.

У нинішньому сезоні захисник провів за россонері 2 матчі у всіх турнірах, де виконав одну результативну передачу.

Контракт Тео з італійським клубом розрахований до літа 2024 року. Портал Transfermarkt.ru оцінює футболіста в 50 мільйонів євро.

До слова, на позиції лівого захисника в Манчестер Сіті грає 24-річний українець Олександр Зінченко.

Раніше, Мілан орендував півзахисника Челсі Тьємуе Бакайоко.

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