Манчестер Сіті хоче купити нового конкурента для Зінченка

Ернандесом також цікавиться ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті стежить за 23-річним захисником Мілана Тео Ернандесом.

Про це повідомляє Calciomercato.

Керівництво Манчестер Сіті планує підсилити позицію лівого захисника.

Інтерес до футболіста проявляє і французький ПСЖ. Однак ніякої конкретики про потенційний відхід Ернандеса з Мілана не повідомляється.

У нинішньому сезоні захисник провів за россонері 2 матчі у всіх турнірах, де виконав одну результативну передачу.

Контракт Тео з італійським клубом розрахований до літа 2024 року. Портал Transfermarkt.ru оцінює футболіста в 50 мільйонів євро.

До слова, на позиції лівого захисника в Манчестер Сіті грає 24-річний українець Олександр Зінченко.

Раніше, Мілан орендував півзахисника Челсі Тьємуе Бакайоко.