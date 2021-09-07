Манчестер Сіті хоче купити нового конкурента для Зінченка

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті стежить за 23-річним захисником Мілана Тео Ернандесом.
Про це повідомляє Calciomercato.
Керівництво Манчестер Сіті планує підсилити позицію лівого захисника.
Інтерес до футболіста проявляє і французький ПСЖ. Однак ніякої конкретики про потенційний відхід Ернандеса з Мілана не повідомляється.
У нинішньому сезоні захисник провів за россонері 2 матчі у всіх турнірах, де виконав одну результативну передачу.
Контракт Тео з італійським клубом розрахований до літа 2024 року. Портал Transfermarkt.ru оцінює футболіста в 50 мільйонів євро.
До слова, на позиції лівого захисника в Манчестер Сіті грає 24-річний українець Олександр Зінченко.
Раніше, Мілан орендував півзахисника Челсі Тьємуе Бакайоко.