Занадто рано прогнозувати, хто здобуде перемогу в Лізі чемпіонів.

Про це заявив легендарний бразилець Роналдо.

"Ще занадто рано говорити, хто виграє Лігу чемпіонів. Картинка починає складатися в чвертьфіналі. Парі Сен-Жермен в поул-позиції, але одна справа говорити, а інша - грати", - заявив Роналдо.

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"На поле значення має безліч чинників. Я грав за Реал, майже п'ять сезонів у складі "галактікос", і не вигравав Лігу чемпіонів. Перемогу не можна розрахувати математично, навіть якщо у вашому складі є найкращі гравці, що відноситься і до ПСЖ, - сказав бразилець