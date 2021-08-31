 Реал був готовий віддати 220 мільйонів за Мбаппе | Футбол | Champion.com.ua
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Реал був готовий віддати 220 мільйонів за Мбаппе

Сьогодні 21:25 236 0
Однак цього літа трансфер вже не відбудеться
Реал був готовий віддати 220 мільйонів за Мбаппе
#Реал, #ПСЖ, #Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал був готовий заплатити за Кіліана Мбаппе цього літа 220 мільйонів євро. 

Про це повідомляє інсайдер Sky Sports Каве Солекол.

Однак ПСЖ відхилив і цю пропозицію мадридського клубу.

Реал вийшов з переговорів з ПСЖ ще після того, як французький клуб відхилив пропозицію в розмірі 170 мільйонів + 10 мільйонів бонусів.

У це трансферне вікно перехід Мбаппе в Реал вже точно не відбудеться. У сторін уже просто не залишилося часу для оформлення угоди, навіть якби клуби дійшли згоди.

Контракт Мбаппе з Реалом закінчується влітку 2022 року. Сам форвард мріє про перехід в Реал, і не збирається підписувати нову угоду.

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