Сабо: Збірна України сильніше Фінляндії та Боснії і Герцеговини

Джерело - Футбол News.

Збірна України має виграти три матчі у кваліфікації до ЧС-2022.

Про це заявив колишній тренер національної команди Йожеф Сабо.

"Наша команда однозначно сильніша, ніж Фінляндія і Боснія і Герцеговина. У нас є дуже класні, хороші футболісти. Ті ж Зінченко, Маліновський, Ярмоленко і ще деякі гравці, які грають за кордоном, і грають там не на останніх ролях", - заявив експерт.

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"Якщо ми виграємо три гри, то друге місце нам забезпечено, адже ті ж французи з таким складом, який грав проти нас, можуть і не виграти всі ігри, які залишилися", - сказав Сабо.

Нагадаємо, Шапаренко - у трійці найкращих гравців 5-го туру кваліфікації ЧС-2022.