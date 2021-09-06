 Шапаренко - у трійці найкращих гравців 5-го туру кваліфікації ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Шапаренко - у трійці найкращих гравців 5-го туру кваліфікації ЧС-2022

Сьогодні 19:42 327 0
Півзахисник збірної України Микола Шапаренко отримав визнання за гру проти Франції
Шапаренко - у трійці найкращих гравців 5-го туру кваліфікації ЧС-2022
#Шапаренко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Микола Шапаренко зайняв 3-е місце в рейтингу всіх гравців 5-го туру кваліфікації ЧС-2022 за даними алгоритму УЄФА і FedEx.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

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Очолив мінірейтинг хавбек Північної Македонії Езган Аліоскі, який відзначився у воротах Ісландії (2:2). Друге місце забрав кіпер Швейцарії Ян Зоммер, він парирував пенальті і здійснив ще 6 сейвів у поєдинку з Італією (0:0). А от замикає трійку найкращих Микола Шапаренко, який шедеврально забив французам.

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