УЄФА, футбольні федерації та клуби захистили європейський футбол від проєкту Суперліги.

Про це заявив президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі.

"Я не стану витрачати час на розмови про 18 квітня і "не-таку-вже-і-Суперлігу". Не люблю зупинятися на казкаря і невдах. Всім разом нам вдалося захистити інтереси європейського футболу", - заявив функціонер.

Актуально: Президент УЄФА закликав об'єднатися проти Суперліги

"Ми покладалися на рішучість і силу президента УЄФА, що протистояв цьому опівнічному перевороту. Він сказав, що ми переможемо, і ми перемогли. Поки троє відступників витрачають сили, спотворюють правду і продовжують кричати в небо, інші рухаються вперед", - сказав Аль-Хелайфі